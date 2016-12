Offre élargie des cursus de formation

mardi, 20.12.2016

STSA. Réponse de l’association faitière du négoce à Genève à une demande croissante de l’industrie en Suisse

En 2007, le manque de formations spécialisées à Genève avait été identifié conjointement par le cluster du négoce et STSA (Swiss Trading & Shipping Association). Une décennie plus tard, la situation est toujours tendue en matière d’offre et de demande de formation et de recrutement de profils pointus. Mais elle s’est améliorée. A Genève, la rentrée de septembre 2017 verra donc se concrétiser la dixième volée d’étudiants en formation master trading, dont le pôle académique sera accentué. Les régions du Tessin et de Zoug lancent également une offre complémentaire. L’Association développe des cursus in-house , comme le STSA Operator’s Certificate, qui correspond à la diversité des 170 membres (négociants, banques et transport maritime).

