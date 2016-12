Renforcement de la formation

mardi, 20.12.2016

STSA. Face à une demande croissante du marché, l’association professionnelle des métiers du négoce élargit son offre

Elsa Floret



Bientôt dix ans qu’une formation académique en trading (master) et un diplôme DAS (Diploma of Advanced Studies) existent à l’Université de Genève, encouragés et soutenus par le STSA (Swiss Trading & Shipping Association), complétés par un CAS (Certificate of Advanced Studies) à la HES de...