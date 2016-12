Marché tiré par les institutionnels

mardi, 20.12.2016

Microfinance. Les montants alloués par ce profil d’investisseurs sont passés de 500 millions à 5 milliards en dix ans.

Marjorie Théry



Quelle est l’évolution du marché des fonds de placements dédiés à la microfinance sur dix ans? Résumer ces enjeux est l’objectif d’un livre blanc qui vient d’être publié, en collaboration avec le gestionnaire d’actifs genevois Symbiotics et une structure de la Banque Mondiale dédiée à la réduction de la pauvreté.

Un rapport assez fouillé d’environ 70 pages, éclairant sur un secteur encore très disparate. Il concerne la Suisse au premier plan, de nombreux majors du secteur étant localisés entre Genève et Zurich, gérant ensemble environ 4 milliards de dollars (sur un volume de 11 milliards à l’échelle globale).

Si les fonds sont prioritairement enregistrés au Luxembourg et aux Pays-Bas (90% du total), les asset managers sont eux essentiellement basés en Suisse et aux Pays-Bas. Evolution notable ces dernières années: les Etats-Unis sont passés devant l’Allemagne en termes de montants sous gestion, et pointent ainsi à la troisième place.

Le rapport fait ressortir le chemin parcouru: les investisseurs qui ont le plus augmenté leurs positions dans ce type de fonds sont les institutionnels, banques et fonds de pensions par exemple, passant d’environ 500 millions en 2006 à 5 milliards de dollars aujourd’hui.

Soit près de 50% du total des fonds levés sur la période. Un taux de croissance annuel de 27%, contre 22% pour les investisseurs publics, pourvoyeurs de fonds historiques de la microfinance, et 17% pour les clients privés.

Autre élément mis en lumière: les fonds qui ont eu le plus de succès sont ceux qui ont mis en place une approche de blended finance, via des partenariats public-privé. Ils ont connu une augmentation des encours de 36% par an, contre environ 20% pour les fonds traditionnels. Exemple récent en Suisse: un fonds lancé justement par Symbiotics, en partenariat avec le Seco et UBS (L’Agefi du 5 octobre).

Depuis décembre 2006, les montants sous gestion des fonds de microfinance ont été globalement multipliés par plus de 5, passant de 2 milliards de dollars à 11 milliards fin 2015. Soit une croissance de plus 20% par an. Le segment reste cependant très concentré autour de grands fonds, avec plus de 250 millions de dollars sous gestion, qui ont eux connu une croissance plus proche de 30%.