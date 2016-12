Marchés émergents et protectionnisme

mardi, 20.12.2016

L’engagement de Donald Trump à protéger les entreprises américaines peut être considéré comme une menace potentielle pour les échanges.

Philippe G. Müller*



Selon certains investisseurs, les pays émergents pourraient être les grands perdants de l’élection surprise de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis. Pour sa part, le Chief Investment Office (CIO) d’UBS estime qu’en tant qu’investisseur, une vision plus nuancée s’impose.

L’engagement de Donald Trump à protéger les entreprises et les travailleurs américains peut certes être considéré comme une menace potentielle pour les pays émergents tributaires des échanges commerciaux.

A titre d’exemple, le peso mexicain a perdu 12% le jour de sa victoire.

Il est vrai que 80% des exportations du Mexique sont destinées au marché américain et, a priori, le pays a tout à perdre d’un protectionnisme accru des Etats-Unis. De surcroît, Donald Trump a promis de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et menacé d’accuser la Chine de manipuler le cours du yuan.

Or, il a évoqué la possibilité d’imposer des taxes aux pays qui manipulent le cours de leur monnaie et les investisseurs suivront de près l’évolution concrète de la situation. Des ajustements négociés semblent toutefois être une issue plus probable.

D’autres pays émergents sont moins exposés au commerce avec les Etats-Unis et la Russie pourrait même tirer profit d’un réchauffement des relations entre les deux pays. Pour le Brésil et l’Inde, qui se distinguent par de vastes marchés intérieurs et des statistiques économiques orientées à la hausse, le commerce avec les Etats-Unis ne représente respectivement que 1,4% et 1,9% du PIB.

Les pays d’Europe de l’Est sont encore moins tributaires du commerce avec les Etats-Unis, ce dernier ne comptant que pour environ 1,1% du PIB et 3,2% des exportations totales. Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine ont fait part de leur respect mutuel et une détente des relations entre les deux pays pourrait augurer d’un abandon rapide des sanctions économiques américaines contre la Russie, laquelle pourrait en fin de compte tirer avantage de la présidence de Donald Trump.

Sous réserve de revirements politiques radicaux, la récente reprise de l’activité économique et des bénéfices observée sur l’ensemble des marchés émergents devrait se poursuivre. Ce scénario est toutefois soumis, entre autres, au risque que les mesures de relance de l’administration Trump contraignent la Fed à relever les taux plus rapidement que prévu.

Le resserrement des conditions monétaires qui en résulterait pourrait alors donner un coup de frein à la croissance des pays émergents. De même, un dollar nettement plus fort que prévu pourrait peser sur le coût du capital des pays souffrant d’un déficit budgétaire.

Cela étant, les pays émergents bénéficient actuellement d’une dynamique macroéconomique positive. L’indice des directeurs d’achat du secteur manufacturier se situait à 51,2 en novembre, le climat des affaires continuant de s’améliorer.

Les bénéfices sont en train de rompre avec un long cycle baissier, gagnant 8% par rapport au plancher enregistré en février.

En définitive, une croissance économique plus vigoureuse et bien équilibrée aux Etats-Unis aurait un impact positif sur la croissance mondiale ainsi que sur les prix des matières premières et donc sur les pays émergents producteurs de matières premières et de biens d’exportation.

Les actifs des marchés émergents ont toujours leur place dans un portefeuille diversifié au niveau mondial et, comme dans d’autres régions, la diversification au sein de ce segment reste essentielle pour gérer l’incertitude dans un environnement caractérisé par une amélioration globale des fondamentaux.

* Economiste responsable pour la Suisse romande,

Chief Investment Office d’UBS