La reconstruction du biotech n’a pas encore atteint les cotations

mardi, 20.12.2016

La surexposition d’Actelion comme cible à l’international contraste avec l’attentisme des investisseurs domestiques.

Stéphane Gachet



Ni fait, ni à faire. C’est à peu près tout ce qu’il y a à dire à ce stade des négociations entre le français Sanofi et le bâlois Actelion sur une possible absorption. Et aucun scénario ne peut être écarté pour l’instant. Ce n’est toutefois pas la première fois qu’une telle configuration se présente, et ce n’est pas la première fois que le couple Clozel (Jean-Paul et son épouse), dirigeant et actionnaire de référence d’Actelion, écarte un prétendant.

Le montant, près de 30 milliards, évoqué par la presse anglophone (pas davantage confirmé), est pour le moins significatif, également à l’échelle de l’industrie. Il représente même une prime considérable sur la valorisation actuelle de l’entreprise. C’est nettement plus que toutes les offres précédentes, mais Johnson & Johnson avait déjà franchi un seuil en dépassant les 20 milliards fin novembre. Sans que l’opération aboutisse.

Il n’y a pas besoin non plus de refaire l’anamnèse complète justifiant une telle transaction (en particulier les difficultés du secteur pharma a compenser la perte des grands brevets et soutenir les chiffres d’affaire face aux coûts de la santé), alors que le chiffre d’affaires du bâlois ne dépasse pas deux milliards de francs. Presque marginal face aux 60 milliards de Sanofi.

Ces avances à répétition de la big pharma sur Actelion (il y a aussi eu Shire en 2015) feraient presque oublier que l’ensemble de la place biotech suisse est en pleine reconstruction. Bien des opérateurs, cotés ou non cotés, présentent des pipelines au sommet de la discipline, avec un nombre considérable de phase III( dernière étape avant l’homologation et la commercialisation). Le contraste est d’autant plus parlant entre d’un côté l’ultra-courtisé Actelion et de l’autre tout un ensemble de cotations quasiment en déshérence. Du moins largement négligées par les investisseurs. - C’est d’ailleurs aussi le cas d’Actelion d’une certaine manière, qui ne doit sa hausse de 50% sur un an qu’aux attentes de reprise. La progression n’était que de 10% depuis janvier avant l’offre de Johnson & Johnson fin novembre.