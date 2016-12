Infra Suisse favorable au FORTA

mardi, 20.12.2016

Il assure le financement à long terme des routes nationales et des projets pour le trafic d’agglomération.

« Le Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) est une étape importante dans le financement des transports en Suisse. Il élimine aussi bien le trou dans la caisse routière que les déficits structurels dans le système actuel », a souligné Urs Hany, président d’Infra Suisse, l’organisation des entreprises suisses de construction actives dans la construction d’infrastructures. La réforme du financement des routes est urgente, car la caisse routière de la Confédération sera bientôt à sec. Avec le FORTA, la route reçoit non seulement davantage de moyens, mais aussi un instrument de financement tel que le connaissent déjà les transports ferroviaires avec le fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF). Le FORTA et le FIF assurent, ensemble, un réseau de transport efficace en Suisse. «Afin de pouvoir relever les défis à venir en matière de mobilité, nous avons besoin d’une complémentarité optimale entre le rail et la route», estime Urs Hany.

Le nouveau fonds routier contribue à entretenir et à exploiter l’infrastructure routière existante et à éliminer les goulets d’étranglement dans le réseau des routes nationales. Avec l’augmentation de la circulation, les routes sont de plus en plus sollicitées. Cela augmente le besoin d’entretien et le nombre de goulets d’étranglement. D’un autre côté, les recettes fédérales provenant de l’impôt sur les huiles minérales diminuent en raison de véhicules toujours moins gourmands et du nombre croissant de véhicules électriques. Il est donc urgent de réformer le financement de la route au niveau fédéral. Le fonds d’infrastructure actuel est limité dans le temps, et la liquidité du financement spécial pour la circulation routière ne sera plus assurée dans quelques années à peine.

Parallèlement, le FORTA assure que les PME et l’économie disposent également à l’avenir d’infrastructures de transport concurrentielles. Les bien plus de 20’000 heures de bouchons par an représentent une lourde charge pour l’économie. A l’avenir, la Confédération, les cantons, les villes et les communes investiront ensemble dans des routes de contournement, des bus, des trams, des mesures pour davantage de sécurité ou pour la diminution du bruit et des atteintes à l’environnement. De plus, 400 kilomètres de routes cantonales seront intégrés dans le réseau des routes nationales. Cela déchargera les cantons et tiendra compte de l’importance des routes dans les zones rurales et les régions de montagne.

Le comité d’Infra Suisse recommande à l’unanimité d’accepter, le 12 février, l’Arrêté fédéral sur la création d’un Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA). – (Infra Suisse)