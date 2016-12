La productivité doit progresser pour soutenir la croissance

lundi, 19.12.2016

Pour soutenir l’expansion de l’économie mondiale, l’inflation doit être accompagnée par des gains de productivité.

Mathilde Lemoine*



Une accélération de la croissance mondiale est attendue en 2017-18, avec une hausse de la liquidité, un pétrole plus cher, et le retour des politiques budgétaires. L’élection de Donald Trump à la présidence américaine devrait se traduire par une augmentation durable de l’inflation et des...