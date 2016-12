Les contournements de productivité

lundi, 19.12.2016

Marjorie Théry



Pas moins de trois acquisitions significatives ont été annoncées par de grandes entreprises suisses vendredi. Dans des secteurs aussi variés que la construction (Implenia), la pharma (Novartis) et l’assurance (Helvetia). De quoi se poser quelques questions après avoir entendu ces dernières semaines de nombreux économistes s’exprimer sur les prévisions macros en 2017: l’économie mondiale a cruellement besoin des gains de productivité (lire page 18) qui ont peu ou prou stagné depuis la crise financière.

Le rythme des fusions et acquisitions (M&A) peut ainsi sonner comme un aveu d’impuissance face à ce problème. Ne s’agit-il pas d’une sorte de compensation?

Les volumes en M&A ont plus que doublé cette année en Suisse, à 81 milliards de francs (+131%) si l’on en croit une recherche publié par Credit Suisse (L’Agefi du 16 décembre). La croissance devrait être de 8% l’an prochain, pour atteindre un volume de 87 milliards.

Rien de plus qu’une poursuite de la tendance qui s’est installée depuis plusieurs années. Egalement pointée sévèrement par les économistes: au lieu d’investir dans les facteurs de production, capital ou humain, les entreprises se seraient endettées pour procéder à des rachats d’action, payer des dividendes... ou faire des acquisitions.

Ce manque d’investissements dans les facteurs clés de la productivité se paie aujourd’hui. Il va peut-être se payer de plus en plus cher: la croissance restera structurellement faible dans les années à venir, mais l’inflation revient. Ce qui aura un impact sur les coûts de production, pesant encore un peu plus sur la productivité. Sans compter certains facteurs plus cycliques comme la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, augmentant d’autant les coûts.

Si elles peuvent évidemment se justifier pleinement dans certains cas et par certains aspects, les opérations de M&A apparaissent dans d’autres comme ce qui ressemble à une fuite en avant pour tenter de maintenir des taux de croissance tablant sur des économies d’échelle, une diversification des revenus , une évolution numérique. Helvetia acquérant 70% du courtier d’hypothèques en ligne MoneyPark, ce n’est pas la garantie d’améliorer la productivité dans l’immédiat.n