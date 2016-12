Accélération depuis plusieurs années

lundi, 19.12.2016

Givaudan. La valorisation paraît élevée aujourd’hui. Même si elle s’appuie sur de solides fondamentaux.

Avec plus d’un triplement du prix initial sur le marché actions (en 2000), Givaudan à Genève fait partie des performances les plus remarquables sur le marché suisse des actions. Pour de bonnes raisons fondamentales. Le groupe basé à Vernier précisément s’avère leader de l’industrie des parfums et arômes en détenant une part de marché supérieure à 25%. Il opère d’abord dans une industrie attractive.

Ces caractéristiques se reflètent dans une tendance haussière à long terme malgré une pente quasi-plate cette année. La consolidation peut d’ailleurs être considérée comme tout à fait saine.

On constate en effet une accélération du cours depuis le second semestre 2011, si bien que la valorisation par le marché semble élevée aujourd’hui à près de 17 milliards de francs. Elle correspond à plus de 20 fois le free cash flow annuel dans la configuration actuelle. Ce dernier va vraisemblablement continuer à croître à plus long terme.

Givaudan obtient en plus un rendement de l’ordre de 15% des capitaux investis. Ce qui est très honorable dans la branche. Un multiple cours-free cash flow supérieur à 20 est actuellement monnaie courante pour des entreprises de haute qualité. page 3

