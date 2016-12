Bien présent dans le dossier Vögele

lundi, 19.12.2016

Christophe spadone. Entretien avec un investisseur au profil plutôt inhabituel sur la place de Genève.

Le closing de l’offre ouverte en septembre par OVS/Sempione Retail (Italie) sur le groupe suisse de mode Charles Vögele a eu lieu vendredi. Compte tenu des difficultés de la marque (valeur de cotation inférieure à 60 millions de francs), OVS/Sempione Retail a fait alliance avec un groupe d’investisseurs italiens et le trust Elarof (actuellement le plus grand actionnaire avec une part de 15,2%) pour mieux répartir le risque. Tout en s’assurant la possibilité d’acquérir la totalité dans un second temps.

Le bénéficiaire d’Elarof Trust est la famille Spadone-de Meuron à Genève, qui a sorti ses avoirs de la Fondation de Famille Sandoz à Lausanne pour créer son propre family office. Entretien avec Christophe Spadone, ancien administrateur de Charles Vögele. page 4

