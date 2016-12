Avaloq: forte croissance anticipée

lundi, 19.12.2016

Avaloq voit l’avenir en grand. L’éditeur zurichois de logiciels et solutions informatiques pour les banques entend agrandir et moderniser ses sites de Zurich et de Bioggio, près de Lugano. Les nouveaux locaux permettront d’accueillir en 2018 et 2019 quelque 700 postes de travail supplémentaires....