AAA confirmé par SP et perspective stable

lundi, 19.12.2016

Allemagne. L’agence de notation SP Global Ratings (ex-Standard and Poor’s) a confirmé vendredi dernier le triple A de l’Allemagne pour son endettement à long terme, la meilleure note possible, assortie d’une perspective stable, au vu de la solidité de l’économie allemande et de sa balance...