Le peuple ne se trompe jamais

lundi, 19.12.2016

A la lecture des résultats des dernières élections, des voix s’élèvent et doutent du bon fonctionnement de nos démocraties.

Alexander Bergmann*



Ces derniers jours, des voix se multiplient qui doutent du bon fonctionnement de nos démocraties occidentales. La raison: le peuple vote autrement qu’il ne devrait – en Hongrie en Pologne et en Autriche (lors des élections), puis la Suisse et l’Angleterre (lors des votations sur l’immigration de masse et le Brexit), et encore aux États-Unis et en France (lors des présidentielles – pour la France, je parle pour le moment des primaires).

Scandale! Jusqu’à présent, on n’avait connu cela qu’ailleurs, en Palestine ou en Algérie (où il fallait de toute manière se méfier...). Un doute surgit: est-ce que le peuple peut se tromper? Peut-il se tromper, parce qu’il a été trompé?

Quant à la première question, la réponse est évidemment oui. Si il est humain de se tromper (errare humanum est), non seulement un individu, mais aussi tout un peuple (ou la majorité de ceux qui se sont exprimés) peuvent se tromper.

Mais, qu’est-ce que cela veut dire? Je vois deux possibilités: le peuple se trompe soit par rapport au jugement que d’autres ont en la matière (la qualification d’un candidat ou la pertinence d’un choix politique), soit par rapport au jugement qu’il porte lui-même quelque temps plus tard.

Dans le premier cas de figure, on ne peut pas parler d’erreur. Car les choix politiques ne portent pas sur des questions que des experts peuvent trancher avec autorité, mais sur des priorités et des préférences, où toutes les opinions se valent. Ces choix échappent donc à une évaluation en termes de juste ou faux. Ceux qui les critiquent, veulent nous faire croire qu’il ne s’agit pas de questions où toutes les opinions se valent, mais de questions techniques où il est tout à fait possible d’évaluer la qualité de la réponse. Ils le font notamment en les considérant uniquement sous l’angle économique.

Là, des experts peuvent tout à fait déterminer qu’elle option produit quel résultat et quel résultat est préférable sous l’angle de la croissance, du chômage, etc. Mais, de réduire toute question à ses dimensions économiques et, en plus, postuler que la croissance et le plein emploi sont ipso facto souhaitables, est en soi un choix politique discutable.

Dans le deuxième cas, il se peut tout a fait que le peuple soit déçu des conséquences de ses choix, conséquences qu’il ne prévoyait pas ou autrement. Il peut alors avoir l’impression de s’être trompé, bien qu’il ne saura, bien sûr, jamais, si il aurait été plus satisfait, s’il avait voté différemment (car il ignore ce qui se serait passé alors).

Donc, oui, le peuple peut se tromper. Mais, c’est lui seul qui peut arriver à cette conclusion. Personne d’autre, notamment pas des individus qui n’ont pas partagé son avis (ou qui n’en font pas partie, des étrangers), peuvent lui faire la leçon? à moins de nier ce qui est la base même de la démocratie, à savoir le respect des opinions de autres.

Quant à la deuxième question, à savoir si le peuple se trompe parce qu’il a été trompé, elle sert d’abord d’excuse à ceux qui se distancient aujourd’hui de leur vote d’hier.

Mais elle met également en doute une condition essentielle du bon fonctionnement et donc de la légitimité même de la démocratie: que les citoyens soient raisonnables et autonomes. Du moment, où on les croit ne suivant que leurs émotions ou les préceptes de quelques séducteurs, le peule ne règne plus, mais se fait manipuler, la démocratie devient une farce.

L’excuse évoquée est pourtant de moins en moins valable. Car le peuple n’est pas la proie de quelques manipulateurs plus ou moins malveillants qui restent dans l’ombre. Il s’intoxique lui-même pas les réseaux sociaux.

En effet, la majorité des gens ne s’informe plus par les média et d’autres sources plus ou moins fiables, mais accepte les opinions (basées ou non sur des faits vérifiés) de n’importe qui, pourvu qu’elles renforcent celle qu’elle a déjà (le tout amplifié par des programmes dont le but est d’accrocher les internautes le plus longtemps possible).

Mais qu’importe? Manipulation ou auto-intoxitation, le fait demeure que les opinions des citoyens, leurs priorités et préférences, sont souvent basées non sur des connaissances solides des questions traités et un discernement bien raisonné, lorsqu’ils exercent leurs droit démocratiques. Ceci est une critique de nos démocraties modernes qui est valable. C’est d’ailleurs pourquoi on n’accorde pas ces droits aux mineurs.

* Professeur honoraire de HEC Lausanne