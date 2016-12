Pour une politique complémentaire

vendredi, 16.12.2016

Transports. Il s’agit aujourd’hui de faire avec Forta ce qui a été fait avec le rail. Il est nécessaire de pouvoir en assurer le financement.

Stéphanie Ruegsegger*



Des infrastructures modernes et performantes sont le gage de la qualité de vie d’une région, autant que de sa prospérité et de sa compétitivité. Le réseau routier suisse tel qu’il existe aujourd’hui a été conçu il y a plusieurs dizaines d’années, en tenant compte des perspectives de développement à long terme. Une vision alors réaliste. Mais qui arrive aujourd’hui à ses limites.

Qui n’a pas pesté lorsqu’il perdait du temps dans les embouteillages ou lorsqu’il se retrouvait dans un train bondé? Une situation que l’on a tous connu un jour ou l’autre, lorsque ce n’est pas un vécu quotidien. Afin de pallier cette situation, il convient de poursuivre le développement de notre réseau, tout comme de se préoccuper de son entretien et de sa modernisation. Il s’agit d’un enjeu crucial pour le pays, et plus particulièrement pour les agglomérations, dans lesquelles vivent une majorité de Suisses et où sont concentrés la plupart des emplois.

Or, le Fonds d’infrastructure, créé il y a quelques années pour financer les routes nationales et le trafic d’agglomération, vit sur ses réserves, au point que son alimentation ne devrait plus être assurée à compter de 2018-2019. Il convenait donc de trouver rapidement une solution pour garantir à long terme le développement et l’entretien du réseau. C’est dans ce but qu’a été créé le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération, plus communément appelé Forta. Ce fonds n’est pas tout à fait nouveau, dans la mesure où les Suisses ont déjà accepté son pendant ferroviaire au mois de février 2014, le FAIF (financement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire). Constitutionnel comme l’est aussi Forta, il est destiné à assurer durablement le financement de l’aménagement, de l’exploitation et de l’entretien du réseau ferroviaire, au moyen d’un fonds à durée illimitée. Il s’agit donc aujourd’hui de faire avec la route ce qui a déjà été fait avec le rail.

Plus concrètement, Forta vise à éliminer les bouchons sur les autoroutes. Il entend aussi délester les villes et les agglomérations d’un trafic toujours plus intense, par différents moyens. Si des routes de contournement et de délestage sont prévues pour le trafic motorisé individuel, les autres modes de transports ne sont pas oubliés pour autant, puisqu’il s’agit aussi d’aménager des voies pour le bus, le tram mais aussi le métro, ou encore des infrastructures pour les piétons comme les cyclistes. Les régions périphériques et de montagne profiteront aussi de ce fonds.

Si les missions de Forta sont claires et larges, encore fallait-il en assurer le financement, estimé à 3 milliards par année. Or, les recettes perçues au titre de la taxe sur l’essence (qui financent en partie l’actuel fonds d’infrastructure) sont en diminution, en raison de l’arrivée sur le marché de véhicules toujours moins polluants. Il a donc été consenti une augmentation de cette taxe, à hauteur de 4 centimes par litre. Une hausse raisonnable pour un impôt inchangé depuis plus de 40 ans, en regard de celle qui était initialement prévue par le Conseil fédéral (15 centimes). En parallèle, la totalité des recettes de l’impôt auto est affectée à ce nouveau fonds et la part de recettes de l’impôt sur les huiles minérales destinée à la circulation routière est portée de 50% à 60% au plus.

L’effort financier demandé à l’usager de la route reste très raisonnable. Mais surtout, le projet offre une vision des transports adaptée aux modes de vie actuels, efficace et globale, en complément du projet FAIF déjà accepté par les citoyens. Pour la région lémanique, il assure la réalisation de projets cruciaux pour son accessibilité et le mieux vivre de ses habitants. Il permettra l’élimination des goulets d’étranglement de l’autoroute A1 entre Genève et Lausanne, un tronçon notoirement saturé. Le contournement autoroutier de l’ouest lausannois est aussi prévu à terme, soulageant ainsi la région de Morges. La traversée lacustre à Genève pourrait aussi être financée par ce fonds.

En appréhendant le trafic dans sa globalité (y compris les transports publics), Forta contribue à une gestion plus harmonieuse des transports et de leurs infrastructures. Il s’agit d’un projet moderne et adapté aux besoins des citoyens. Il faut le soutenir sans réserve.

* FER Genève