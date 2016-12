Mike Wong a été mis en vente

vendredi, 16.12.2016

Pierre Turtschi. Les précisions du créateur du réseau de fast food asiatique à Genève.

Interview: Cerise Drompt



Pierre Turtschi ouvre le premier restaurant rapide de la chaîne en 1998 à Genève. Trois autres (deux à Genève et un à Fribourg) ont depuis élargi le réseau. Depuis l’inauguration du premier point de vente, Pierre Turtschi est amateur de second degré: le logo mixe audacieusement celui de Nike et de Mc Donald inversés (les deux enseignes l’ont d’ailleurs poursuivi en justice). Auquel s’ajoute un franc-parler qui n’a pas manqué de défrayer la chronique locale à plusieurs reprises. Il met aujourd’hui en vente la chaîne dont il est l’unique propriétaire. Rencontre hier du côté de Plainpalais, dans une atmosphère et des senteurs bien exotiques.

Mike Wong, c’est la résultante d’une histoire d’amour entre Mc Donald et Nike?

Cette histoire les a peut-être réellement rappochés, d’ailleurs. Mais c’était contre la marque. Je dirais plutôt de Mike Wong que c’est un petit agitateur (rire).

A l’origine Mike Wong s’appelait d’ailleurs Mc Wong. McDonald a dès lors ouvert une procédure. J’ai alors remplacé «Mc» par «Mike». Nike m’a également poursuivi pour le sous-lignage du logo, mais le groupe a ma foi perdu. Il a d’ailleurs dû couvrir l’ensemble des frais de justice.

Vous venez de mettre en vente la chaîne Mike Wong. Qu’est-ce que vous vendez exactement?

Je mets en vente la franchise de Mike Wong SA pour 4.800.000 francs. La marque est locataire des quatre locaux qu’elle occupe. Il y a en tout trois restaurants sur le sol genevois, plus un à Fribourg ouvert en 2012. Le chiffre d’affaire annuel de la marque s’élève à six millions de francs, et elle compte 55 employés. Mike Wong est une société anonyme qui possède deux des restaurants de la chaîne. Les deux autres font pour l’instant partie d’une autre société: Finale SA. Bien entendu, si quelqu’un propose de racheter la chaîne, je réunirai l’ensemble des restaurants au sein de Mike Wong SA.

Le prix est évidemment négociable.

Tout est toujours négociable. Et je suis aussi disposé à vendre les restaurants pièce par pièce plutôt que de céder l’ensemble. Même si je préférerais trouver acquéreur pour le concept dans son intégralité. Qui a, à mon avis, un vrai potentiel à l’échelle nationale.

Vous l’avez mis en vente en ligne il y a quatre jours. Il y a-t-il déjà des intéressés?

Je précise en premier lieu avoir mis en ligne parce que je ne souhaite pas avoir d’intermédiaires, je crois n’avoir pas besoin de courtier.Oui, il y a déjà des intéressés. Même avant la mise en ligne d’ailleurs. Une fiduciaire m’avait contacté. Des discussions sont en cours, mais rien de définitif pour l’instant.

Pourquoi vendre maintenant?

Plusieurs raisons justifient ce choix. Je suis fatigué du climat politique en Suisse, en particulier dans le canton de Genève. Je ne supporte plus la bureaucratie qu’incombe la gestion d’une chaîne de restauration. Je me sens ces derniers temps un peu comme un résident de l’ancienne Allemagne de l’Est. Qui n’arrive pas à quitter un pays, mais qui aimerait tellement partir... Parce-qu’ il n’arrive plus à supporter l’environnement dans lequel il vit. Je veux voir autre chose.

Et vous savez, je suis un homme solitaire. Je crois qu’il serait d’autant plus bénéfique pour la chaîne d’avoir un nouvel entrepreneur et gestionnaire qui sait créer un tissu social autour du restaurant. La chaîne bénéficie d’une clientèle fidèle, qui vient de toutes les couches sociales, et je suis convaincu que l’on peut faire encore davantage.

Cette fatigue est-elle en lien avec ce qui s’est passé il y a six mois, une affaire de travail non déclaré?

Je ne peux pas nier et dire que cette histoire ne m’a pas pesé. Non seulement la descente fortuite de la police cantonale dans les trois restaurants de Genève a été un épisode marquant pour moi. L’article du périodique gratuit GHI également, qui m’avait interviewé suite à cet événement. Il est tellement regrettable que cet article n’ait pas soulevé le vrai problème, l’absurdité qu’il y a de priver une entreprise de la main d’œuvre nécessaire. Cet article n’a pas su non plus mentionner et faire valoir le fait que tous les employés, sans exception, sont payés en dessus du tarif CCNT. Que toutes les cotisations et impôts sont payés. Sa parution m’a valu de véritables lettres de haine de la part d’anonymes. J’ai d’ailleurs déposé des plaintes dans certians cas.

Il faut savoir qu’en 2011 déjà, lors d’une interview pour Largeur.com, je n’avais pas caché le fait d’employer un petit nombre de personnes qui n’étaient pas régularisées. Comme je l’avais indiqué, c’était dû davantage aux lourdeurs bureaucratiques qui restreignent énormément les démarches de régularisation plutôt qu’une question de mauvaise volonté. Il n’y a ni esclavagisme, ni travailleurs cachés dans les sous-sols. Les employés chinois ont leur famille à Genève, souvent avec des enfants nés à Genève.