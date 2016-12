Mike Wong est en vente à Genève

Pierre Turtschi. Créateur de la chaîne de fast food asiatique, au logo second degré, à Genève et Fribourg. Il met en vente Mike Wong pour 4,8 millions de francs. En affirmant être lassé par la bureaucratie, la mauvaise foi et l’agressivité de ses détracteurs. page 6

