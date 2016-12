Grandes acquisitions non européennes

vendredi, 16.12.2016

Christian Affolter



Le groupe Lonza a mis un terme hier à une période de plusieurs années sans acquisition de cette envergure par une entreprise suisse autre que Roche ou Novartis (lire page 4). Roche avait d’ailleurs établi le record dans ce domaine en 2009 avec l’acquisition de Genentech. Il va sans dire qu’il s’agit de l’opération la plus importante de l’histoire de Lonza.

Une nouvelle fois, l’entreprise cible est américaine. La faiblesse de l’euro avait pourtant laissé penser que les groupes suisses pourraient tenter de bénéficier de cette baisse de prix relative en visant des entreprises situées dans cette zone-là. Aussi et surtout pour réaliser des acquisitions de taille plus importante que par le passé, puisque les bilans ont rarement été aussi solides.

Ces conditions plus favorables n’ont pourtant rien changé au fait que sur le Vieux Continent, les groupes suisses actifs à l’échelle mondiale se sont généralement limités à des cibles plutôt modestes et faciles à intégrer. Ne générant pas de changement structurel majeur. Pour ouvrir un nouveau marché ou consolider sa position en ajoutant une entreprise, voire débuter une nouvelle activité complémentaire, ils ont privilégié d’autres régions.

L’Asie, bien entendu, mais aussi les Etats-Unis. Ce qui est très révélateur de la manière dont les sociétés suisses jugent leurs potentiels respectifs. Leur exposition à l’Europe, qui reste dans bien des cas le partenaire principal, est jugée suffisante, voire trop importante par rapport au rythme de développement actuel et futur de la région. Et comparé au poids à l’échelle mondiale. Aux Etats-Unis, elles peuvent non seulement avoir accès à une économie aux perspectives plus intéressantes, mais aussi à des ressources et compétences pouvant leur être utiles pour développer les activités globales. La taille très modeste de leur marché domestique contraint les groupes suisses à évaluer toutes les options. Pourquoi dès lors s’arrêter aux marchés géographiquement les plus proches, plutôt que de chercher directement le meilleur positionnement à l’échelle mondiale? La meilleure preuve de la pertinence de cette approche est que les entreprises suisses continuent d’être recherchées par des groupes étrangers malgré le franc devenu... hors de prix.n