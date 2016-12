Le risque du dollar fort domine les réactions sur les marchés

vendredi, 16.12.2016

FED. Le ton est donné dans le monde pour l’an prochain Toutes les prévisions macros pourraient très vite être revues

Levi-Sergio Mutemba



Le relèvement des taux directeurs américains mercredi a eu un effet monétaire immédiat et sonnant. Le dollar a pris 1% contre l’euro rien que dans la journée d’hier, s’approchant de la parité. Il frôle également les 120 yens et écrase chaque jour un peu plus le franc. Le phénomène pourrait cependant nuire à tous s’il devait se poursuivre. Il pèserait sur les exportations des entreprises américaines, ferait ressurgir des pressions déflationnistes et accentuerait les déséquilibres financiers des débiteurs en dollar du reste du monde.

Ce risque majeur devrait suffire à calmer les ardeurs des membres les plus fauconniers du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Qui, par la voix de la présidente Janet Yellen, ont indiqué que trois relèvements de taux étaient désormais envisageables l’an prochain. Au lieu de deux initialement prévus. Nouveau positionnement qui refléterait la reflation résultant de la politique économique de Donald Trump.

Cette modification des projections de taux par la Fed a du reste suscité le léger recul des principaux indices américains mercredi soir, pendant la conférence de presse de Janet Yellen. Avant de reprendre de plus belle leur phase ascendante vers de nouveaux records. L’an dernier à la même époque, les investisseurs tablaient sur pas moins de quatre hausses de taux directeurs cette année. Il n’y en eût finalement qu’une.

Comme cette année, la Fed devrait également se montrer prudente l’an prochain. Elle doit non seulement prendre en compte le dollar, mais également évaluer la manière dont la politique économique se déploiera. Elle est notamment consciente du fait que toute politique budgétaire produit des effets avec un certain retard.

A cela s’ajoute le risque que les Trumponomics aient peu d’effet sur les composantes les plus structurelles de l’économie américaine. Sur le long terme, du moins. On ne se débarrasse pas facilement d’un endettement élevé et on ne suscite pas le retour de la productivité en un claquement de doigts. Sans parler des salaires, qui progressent à un stade avancé du cycle des affaires. page 10

