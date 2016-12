Les aides sociales grecques révèlent les tiraillements de la zone euro

Désaccord entre la France et l’Allemagne sur fond de contestation du tout austérité.

La décision d’Alexis Tsipras d’accorder une aide aux petits retraités et aux îles touchées par le flux migratoire a provoqué un nouveau couac entre Athènes et ses créanciers et révélé les tiraillements croissants au sein de la zone euro et ses moteurs, Allemagne et France.

L’initiative du...