L’année des fusions et acquisitions

vendredi, 16.12.2016

Activité intense anticipée l’an prochain en Suisse. Et trois nouvelles cotations au moins. Volumes en hausse de 8%.

Numéro un en Suisse dans les transactions sur le marché des capitaux, avec une part de 17% du marché cette année, Credit Suisse table sur une croissance de 8% des volumes de fusions et acquisitions (M&A) l’an prochain. «Le mot clé auprès des chefs d’entreprises s’agissant des perspectives pour 2017, c’est la quête de croissance pour stimuler la progression très modérée de la croissance organique et des investissements en baisse ces dernières années an plan mondial. D’autant que les encours de liquidités des sociétés atteignent des niveaux record» expliquait Marco Illy, le Chairman Corporate & Investment banking de CS Suisse hier à Zurich. Le spécialiste table en outre sur au moins trois nouvelles cotation (IPO), y compris celle de CS Suisse, pour des volumes plus que quadruplés. page 4

