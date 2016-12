L’année record des start-up de l’EPF Lausanne

jeudi, 15.12.2016

Près de 400 millions de francs levés cette année. Plus de 50% de fonds récoltés en plus par rapport au pic de 2014. Mention spéciale pour les spin off avec un total de 260 millions.

Les start-up de l’EPF Lausanne ont d’ores et déjà levé 397 millions de francs et les compteurs de l’année 2016 tournent encore. C’est 50% de mieux qu’en 2014 où elles avaient engrangé 242 millions, selon l’EPFL.

L’augmentation est particulièrement marquée pour les spin off, ces...