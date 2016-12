Le football européen discute avec la Chine

jeudi, 15.12.2016

L’UEFA à Nyon lance sa campagne de droits TV. Grande première: un diffuseur chinois s’apprête à faire une offre.

Le football s’est taillé la part du lion dans les grilles des programmes télévisés, drainant des audiences de plus en plus importantes. Celles-ci justifient ainsi naturellement une hausse des prix demandés aux annonceurs et une réévaluation constante des droits de retransmissions.

L’UEFA a entamé cette semaine les négociations pour la vente des droits TV de ses compétitions pour les saisons 2018-2021. La grande nouveauté serait l’insertion dans l’appel d’offre d’un diffuseur chinois.

Après la réforme du fonctionnement des compétitions pour 2018-2021 et en plus d’une augmentation du revenu des droits de retransmission télévisuels, l’UEFA s’apprête à intégrer la Chine comme nouvel interlocuteur majeur. page 4

