Lindt & Sprüngli: sur achat

jeudi, 15.12.2016

Lindt s’affirme toujours plus comme une marque premium suisse. Sa croissance s’avère supérieure, cependant que les bénéfices et le free cash flow croissent fermement. L’intégration et l’apport de Russell Stover aux Etats-Unis sont peut-être sous-estimés par le marché. Ce sont là des éléments...