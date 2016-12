Intrigante saisonnalité des matières premières

jeudi, 15.12.2016

Le «Sell in May and go away» donne des performances particulièrement intéressantes sur cette classe d’actifs.

James Butterfill*



Les matières premières ont un comportement asymétrique et tendent à surperformer dans les premiers mois de l’année calendaire. En effet, une stratégie d’investissement consistant à acheter un panier de matières premières en janvier pour le revendre en mai aurait délivré une performance...