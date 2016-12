L’accoutumance au franc lourd

jeudi, 15.12.2016

La progression des exportations prend le relais de la propension des Suisses à investir dans leur monnaie de référence.

Lors une vidéo-conférence qui s’est tenue hier matin, la recherche de Credit Suisse a confirmé ses prévisions de croissance à 1,5% l’an prochain. Les exportations devraient prendre le relais du marché intérieur, pénalisé par une immigration stagnante ou en recul. Les entreprises semblent avoir retrouvé leur niveau de performance d’avant l’abandon du taux plancher il y a deux ans. .

La valeur extérieure du franc restera néanmoins et structurellement élevée ces prochaines années. Ce qui n’est en principe pas fatal sans choc de grande amplitude à la hausse.

La Banque nationale a beaucoup insisté jusqu’ici sur la cause principale de l’appréciation du franc à ses yeux: la propension des investisseurs suisses, du secteur financier surtout, à se réfugier dans leur monnaie de référence.

Les économistes de Credit Suisse estiment aujourd’hui que le phénomène reflète surtout les gains importants réalisés à l’export par l’industrie et les services.

Une sorte de «maladie hollandaise»: le problème monétaire vient d’une croissance sensible des exportations dans quelques secteurs. Industrie pharmaceutique, négoce de matières premières, services financiers. On reparlera même peut-être de l’horlogerie.

La Suisse réalise chaque année un excédent de près de 65 milliards de francs, soit 10% du produit intérieur (PIB). Les revenus de la fortune et des activités à l’étranger y contribuent largement.

La Banque nationale ne devrait plus intervenir qu’en cas de surévaluations temporaires. Elle devrait surtout tolérer un franc un peu plus lourd sans réduire davantage ses taux déjà bien négatifs. Mais un relèvement des taux ne sera pas non plus d’actualité.n