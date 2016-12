Le partenariat stratégique sur le franc pour le marché européen

jeudi, 15.12.2016

CF Tradition. Prise de participation dans Gottex Brokers à Lausanne.

C’est la société de courtage interbancaire et institutionnel Gottex Brokers SA, basée à Lausanne, qui a annoncé mercredi la conclusion d’un partenariat stratégique avec son grand concurrent Compagnie Financière Tradition (CF Tradition), basé à Lausanne également, coté sur SIX et qui compte parmi...