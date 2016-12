Manoeuvres sur le dos des écoles de musique

Budget vaudois. Le refus d’une hausse des montants promis à la Fondation pour l’enseignement de la musique qui fait tache d’huile.

Le PSV est satisfait du budget 2017 tel que voté par le Parlement vaudois. Ce budget, quasi similaire à celui présenté par le Conseil d’Etat, permet de répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il prévoit en outre des investissements conséquents afin de poursuivre le nécessaire rattrapage enclenché depuis 2012 et le basculement de la majorité. Il est enfin le fruit des équilibres d’un Conseil d’Etat à majorité de gauche qui sait écouter sa minorité et qui propose un budget équilibré. Le PSV regrette toutefois les manoeuvres politiciennes de la droite du Parlement, qui, sur le dos des écoles de musique, des enseignants, des familles et des enfants, ont tenté de consolider une alliance électorale.

«La musique adoucit les moeurs» affirme le dicton populaire. Pourtant la musique a laissé un goût très amer aujourd’hui au Grand Conseil vaudois. L’augmentation des montants promis à la Fondation pour l’enseignement de la musique a été refusée par le Parlement. Derrière ce refus étonnant d’une augmentation prévue par la loi se joue une manoeuvre politicienne. Les Verts libéraux, qui avaient accepté l’augmentation en novembre, ont retourné leur veste de manière magistrale dans l’optique de créer une alliance électorale avec l’UDC et le PLR en vue des élections cantonales prochaines. Cette manoeuvre est honteuse pour les écoles de musiques qui avaient logiquement budgété cette hausse. Les conséquences seront les suivantes: hausse des frais d’écolage, non-ouverture de nouvelles classes prévues, etc. Au final, ce sont 12.000 enfants qui seront pénalisés. Tenter de forger une alliance électorale sur le dos des familles est proprement scandaleux.

Concernant le budget, le PSV est satisfait des débats au Grand Conseil qui ont permis des clarifications nécessaires. Ils ont tout d’abord permis de mettre en lumière les mensonges de la droite qui affabule depuis plusieurs semaines que les budgets du social ont dépassé ceux de la formation. Les chiffres du budget sont pourtant clairs et ce n’est pas en répétant un mensonge qu’il devient réalité. Le PSV a écouté avec intérêt les propos des partis de droite qui ont vertement critiqué le budget, mais qui, au final, l’ont accepté sans proposer d’amendements. Cela démontre que, derrière leurs aboiements pour se donner une posture médiatique, ils admettent que le budget du Conseil d’Etat est raisonnable, équilibré et qu’il répond aux besoins de la population. Et qu’après 5 ans de majorité de gauche, le Canton va bien et qu’il est parfaitement géré.

Le PSV est satisfait du budget qui, dans la même ligne que tous les budgets présentés lors de cette législature, permettra à notre Canton de voir l’avenir avec sérénité. – (Parti socialiste vaudois)