Haute volatilité entre stratégie et arbitrage

jeudi, 15.12.2016

Actelion. Johnson & Johnson s’est retiré de la course. Autre négociation engagée et valorisation très élevée.

Le groupe américain Johnson & Johnson (J&J) s’est retiré des discussions avec Actelion, comme l’ont confirmé hier les deux sociétés. Actelion est cependant engagé dans des négociations avec une autre partie sur une possible transaction. Tous les regards convergent vers le groupe français Sanofi.

Le titre Actelion a fait l’objet d’arbitrages spéculatifs ces dernières semaines, d’aucuns pariant sur une offre d’au moins 240 francs. Ce qui paraît haut et escompte déjà le développement et la commercialisation réussis de nouveaux produits. Pour l’heure, et malgré la baisse d’environ 10% suite au retrait de J&J, la valorisation de la biotech apparaît encore très élevée, à plus de 20 milliards de francs.

La plupart des acquisitions sont réalisées à un prix excessif pour des raisons dites «stratégique». Il est vrai qu’Actelion a augmenté considérablement son cash-flow opérationnel et son cash-flow libre ces dernières années (plus de 600 millions en 2015), et que la série semble continuer. Une autre réalité est qu’Actelion devra préserver sa passion de l’innovation pour exceller, ce qui requiert le maintien d’une culture d’entreprise et d’une certaine autonomie. page 3

SUITE PAGE 03 (Abonnés)