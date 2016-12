Wisekey : participation à une future blockchain en Chine

mercredi, 14.12.2016

Wisekey intègre un projet visant le déploiement de la technologie blockchain en Chine, aux côtés des spécialistes suisse et français de ce type de stockage et de transmission d’informations, Lykke et Stratumn, ainsi que les groupes chinois Citic Fund, Ventureslab, Sinodata, Insightcredit,...