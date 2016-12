L’accélération repose sur du fondamental

mercredi, 14.12.2016

Logitech. La haute dynamique actuelle de la relance du groupe se reflète déjà dans une valorisation élevée.

Basé à Apples, dans les hauts de Morges, Logitech International règne aujourd’hui en maître sur le segment des télécommandes universelles et bénéficie apparemment d’un vrai momentum sur le plan de la cotation.

Le titre a gagné plus de 50% depuis le début de l’année, et plus de 60% sur un an. Battant ainsi considérablement le marché. Sans oublier non plus les effets cycliques avérés.

La hausse, qui dure en fait depuis trois ans, s’est accentuée. La valeur a triplé bien qu’étant encore en dessous du pic de 2007.

L’ascension actuelle peut-elle se poursuivre? C’est possible au vu des tendances fondamentales qui étaient la croissance de Logitech dans le monde numérique. Ses résultats ont fortement progressé lors du premier semestre de l’exercice 2016-17 (clôture fin mars).

La marque Logitech apparaît aujourd’hui comme une sorte d’Apple de la télécommande universelle. Avec une grande capacité d’innovation et une organisation beaucoup plus efficace.

La valorisation boursière de Logitech est proche de 4,2 milliards de francs; elle semble élevée en termes de multiples, en particulier en ce qui concerne le cash-flow libre. page 3

SUITE PAGE 03 (Abonnés)