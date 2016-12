Etude Pisa: le capital humain mesuré

mercredi, 14.12.2016

Les performances scolaires sont un bon indice pour évaluer la croissance économique future.

Tous les trois ans, l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique, l’OCDE, effectue une étude qui s’appelle PISA sur les performances scolaires des jeunes de 15 ans dans environ 70 pays (dont 35 membres de l’OCDE). En décembre les résultats pour 2015 ont été publiés, qui se comparent avec 2012, année de la version précédente.

Tout cela est très intéressant pour nous tous qui essayons de deviner la croissance économique future. En économie, le taux de croissance potentiel est un concept clé. Il est estimé en gros en mesurant le stock de main d’œuvre et le stock de capital, ainsi que la productivité que ces deux facteurs de productions arrivent à dégager.

En ce qui concerne la main d’œuvre, il n’est pas juste une question d’avoir une population de taille importante, même si cela aide, car les personnes qui travaillent peuvent travailler plus, mieux, et être plus «smart» que d’autres et compensant ainsi pour un défaut éventuel de nombre. Le niveau d’accomplissement scolaire est alors un facteur qui va contribuer à la croissance potentielle d’un pays et peut également guider les investisseurs dans leurs décisions d’investissement sur le long terme.

Singapour, le Japon, l’Estonie, la Finlande et le Canada sont au top du classement dans les trois matières couvertes par l’étude PISA: sciences, lecture et mathématiques.

Mais étant donné que leurs populations sont relativement petites, cette surperformance ne se traduit pas dans un avantage numéraire. C’est-à-dire que les Etats-Unis, par exemple, qui a un score essentiellement équivalent à la moyenne des pays de l’OCDE, arrive néanmoins à dominer l’offre mondial de jeunes très performants dans ces matières avec un «part de marché» mondiale de presque 22%, contre 13% pour la Chine (malgré la taille plus importante de la population chinoise), 12.6% pour le Japon, 0.8% pour Singapour et 0.6% pour la Suisse, par exemple.

Dix pays seulement sont l’origine de 75% des jeunes personnes les plus performants dans le monde selon les critères de PISA. Les 35 pays de l’OCDE accueillent 72%, tandis que les 28 pays de l’Union européenne n’abritent «que» 26% de cette population à l’échelle mondiale.

Un facteur qui contribue à la performance est la confiance que l’élève peut avoir dans ses propres capacités, et PISA mesure cela également.

Il est étonnant de constater que des pays de l’Europe du nord; le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Islande et la Suède, sont les pays où l’écart de confiance en soi en termes d’études scientifique et le plus grand entre filles et garçons, en faveur des garçons - un handicap très probable pour la performance de ces pays dans le future car ce fait suggère une sous-exploitation de la moitié du capital humain disponible dans le futur.

L’Asie domine en termes de performances mathématiques et encore une fois, Singapour se trouve loin devant les prochains en rang: Hong Kong, Macao, et Taiwan - tous au-dessus des membres de l’OCDE sauf la Suisse qui atteint le même niveau que la Chine. En moyenne un étudiant sur dix d’un pays de l’OCDE est un top performeur, contre trois sur dix à Singapour.

Le message parait claire - si la tendance observér dans l’étude PISA se poursuit, l’Asie va bientôt dominer l’offre mondiale de capital humain de haute qualité. Asie hors le Japon a déjà plus d’un quart des jeunes talentueux dans le monde chez eux (presque 40% avec le Japon). L’effet talent multiplié par l’effet taille de la population va faire en sorte que la croissance potentielle de ces pays continue à augmenter.

Dans les pays matures, ces deux mêmes facteurs vont jouer à leur encontre. Les populations des pays matures stagnent et, pour beaucoup, la performance des jeunes à l’école stagne également.

La partie capital humain de l’équation croissance potentielle risque alors de diminuer dans les pays matures. Pour compenser pour cela, il faudrait que les pays matures aient un stock de capital plus important et/ou de meilleur qualité, tandis que depuis 2008 nous avons vu plutôt le contraire.

Reste alors la productivité - les pays matures pourraient chercher à produire plus avec les moyens qu’ils ont. Pour cela, il ne suffit pas de baisser les taux d’intérêt. Il faut faire des réformes structurelles; rendre possible ce qui ne l’est pas aujourd’hui plutôt que de rendre impossible ce qui est possible - cela est la mission de tous gouvernements de bonne facture.

Les Fêtes s’approchent et ce vœux pour le futur peut sembler mieux exprimé auprès du Père Noël qu’aux gérants politiques. Pourtant, il faut penser que changer, évoluer, améliorer, c’est possible, même quand le courant favorise le contraire.

Marie Owens Thomsen

Chief Economist

Indosuez Wealth Management