Société anonyme: il ne faut pas entrer en matière sur les quotas

mercredi, 14.12.2016

Les données des cent plus grandes entreprises ne sont pas suffisamment représentatives de l’économie.

Sophie Paschoud*



Parmi les mesures figurant dans le vaste projet de révision du droit de la société anonyme – au sujet de laquelle le Conseil fédéral a récemment publié son message -– figure l’instauration de quotas au sein des grandes sociétés cotées en bourse.

A l’issue d’un délai transitoire, celles-ci seraient ainsi tenues de compter 30% de représentants de chaque sexe dans leurs conseils d’administration et 20% au sein de leurs directions.

A défaut, elles devraient justifier des raisons pour lesquelles ces pourcentages ne sont pas atteints et indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation. Ainsi, alors que la majorité des participants à la procédure de consultation avaient manifesté leur opposition au principe même des quotas, le Conseil fédéral n’a corrigé son projet que sur le pourcentage de représentants de chaque sexe dans les directions, qui était initialement de 30%. Partant du constat que le pourcentage de femmes dans les conseils d’administration et directions des cent plus grandes entreprises de Suisse est faible (respectivement 16% et 6%), le Conseil fédéral en déduit que le seul moyen de remplir le mandat constitutionnel d’égalité est de définir un «cadre juridique approprié».

Parmi les autres arguments avancés en faveur du projet, on trouve l’affirmation selon laquelle une représentation équilibrée des sexes dans les hautes sphères améliore les performances des entreprises.

Autrement dit, ces dernières doivent se voir imposer de nouvelles contraintes pour leur propre bien, dès lors qu’elles n’ont pas compris où était leur intérêt. Mais ne l’ont-elles vraiment pas compris? Il y a quelques années, l’institut suisse de recherche pour les petites et moyennes entreprises de l’Université de Saint-Gall avait publié une étude, sur mandat de l’Union suisse des arts et métiers, d’où il ressortait que la part des femmes au sein des directions était de 26%, toutes tailles d’entreprises confondues, et de 23% dans celles occupant deux cent cinquante collaborateurs et plus.

On doit logiquement en conclure que les données des cent plus grandes entreprises (alors que le pays en compte au total plus de 590.000) ne sont pas représentatives de l’économie et que les raisons des faibles pourcentages de femmes que comptent leurs organes sont à chercher ailleurs que dans la seule persistance des «stéréotypes de genre». Il en découle que la proposition du Conseil fédéral n’a strictement rien d’approprié. Elle est de toute évidence impropre à faire avancer la cause de l’égalité et se résume en définitive à une mesure chicanière à l’égard d’une infime minorité d’entreprises, qui ont assurément mieux à faire que de se justifier quant aux difficultés, sans doute en grande partie réelles, qu’elles ont à recruter des dirigeants féminins.

En tout état de cause, aborder en catimini un thème aussi délicat dans le cadre d’une révision du droit de la société anonyme dont les objectifs sont sans le moindre rapport n’est pas admissible. Espérons que les Chambres n’entreront pas en matière.

* Centre Patronal Paudex