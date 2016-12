Syngenta et sa sécurité à Monthey

mercredi, 14.12.2016

La reprise par le groupe ChemChina jette une lumière particulière sur une dimension complètement intégrée au business.

Elsa Floret



C’est dans un épais brouillard masquant les cimes du Valais qu’Alain Gremaud, responsable HSEQ (Health Security Environment & Quality) et Nathalie Vernaz, responsable communication, accompagnés de Mathieu Bergeron, responsable sécurité opérationnelle nous font visiter l’important site de Syngenta à Monthey (un millier de personnes). Cette unité de synthèse orientée substances actives pour l’agriculture - le groupe en compte sept dans le monde - a reçu un prix d’excellence de la SUVA, l’assurance suisse des accidents professionnels. Il tient naturellement à faire valoir publiquement les importants investissements et développements dans la sécurité.

A Monthey, cette dimension n’est pas une simple priorité parmi d’autres, insistent nos hôtes. Elle est une valeur intégrée au business, selon la théorie du triangle Sécurité - Productivité - Qualité. Syngenta est seul client de Monthey, alors que cette usine est mise en concurrence avec d’autres fournisseurs internes et externes pour fournir le groupe. «La sécurité n’est pas un but, mais un moyen et notre CEO est le premier convaincu de cette relation triangulaire», précise Alain Gremaud. Il l’a intégré au processus de production, dès la création de Syngenta en 2000, issue de la fusion entre les unités de Novartis et d’Astra Zeneca.

Syngenta a bénéficié des deux cultures – anglo-saxonne et suisse – en matière de sécurité professionnelle en particulier, dans laquelle les anglo-saxons sont réputés précurseurs.

Dans l’industrie chimique, le risque est inhérent au business et la proximité inquiétante des habitations jouxtant le site de 120 hectares – dont la moitié est d’ailleurs louée à des agriculteurs locaux – est là pour le rappeler.

La visite du site sous l’angle sécuritaire se fait en voiture sous un enchevêtrement de tuyaux aériens témoignant de la décision visionnaire de l’époque (le site Ciba date de la fin du 19ème siècle) rénové depuis à grands efforts d’investissements (plus de 450 millions de francs sur la période 2007-2017) et 25 millions par an pour le maintien à niveau et l’amélioration de la sécurité des installations.

A la sécurité de Syngenta se superpose celle de deux autres acteurs majeurs de l’industrie chimique – BASF et Huntsman. Cimo gère l’infrastructure utilisée par ces trois entreprises. Aucune odeur d’ailleurs à Monthey. suite page 6