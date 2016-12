Les dix ans de R&D mexicaine à Bienne

mercredi, 14.12.2016

CEMEX. Le groupe cimentier latino-américain concurrent de LafargeHolcim fait le point sur son important centre

Le groupe cimentier mexicain globalisé CEMEX a implanté il y a une dizaine d’années un centre mondial de recherche et développement dans les matériaux de construction au sens large à Bienne. Cent personnes environ.

La proximité des leaders Lafarge et Holcim, entretemps fusionnés, n’y était pas pour rien. Entretien avec le directeur du site, qui comprend une micro-unité de production expérimentale.

Les domaines du ciment, du béton et connexes sont très innovants, et de manière continue. Exemples parlants du côté de CEMEX Research Group précisément, avec son jeune directeur italien docteur en science des matériaux de la Northwestern University of Chicago. page 4

