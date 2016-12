Bellevue Group: les ajustements

mercredi, 14.12.2016

Bellevue Group doit effectuer des correctifs de valeur et amortissements de 10 millions de francs sur le goodwil et de 0,2 million sur les actifs incorporels de la filiale Bank am Bellevue qui est un peu son maillon faible. Contrairement à Bellevue Asset Management qui évolue de manière solide....