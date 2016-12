Le sous-traitant domestique très en phase avec l’industrie globale

mardi, 13.12.2016

Lonza. Le groupe va probablement réaliser la plus importante acquisition depuis sa réorientation dans le healthcare.

Stéphane gachet



Le passage de la rumeur à la confirmation n’aura pour une fois pas été trop long. Lonza a confirmé hier avant l’ouverture des transactions sur le marché actions ce qui circulait déjà la veille: la possible acquisition de l’américain Capsugel, orienté galénique. Le marché n’a d’ailleurs pas vraiment apprécié.

L’explication la plus simple reste la prudence des investisseurs face à une possible dilution importante. L’acquisition, qui devrait dépasser les 5 milliards de dollars, impliquerait une augmentation de capital proche du quart de la valorisation actuelle de quelque 9,3 milliards de francs.

Il se peut aussi que le marché reflète certains doutes sur l’adéquation même de Capsugel dans le modèle Lonza. Qui choisit une fois encore l’option prudente d’un positionnement étendu dans le healthcare plutôt qu’une approche plus focalisée sur certaines

spécialités pharma. Segment très rentable, mais très volatil aussi, que le brokerage semble toutefois vouloir préférer à ce stade de la transformation du groupe bâlois.

Le deal, s’il se réalise, représentera l’intégration la plus importante depuis 2012, quand Lonza a commencé à renforcer son modèle de sous-traitance en se rapprochant des produits finis. Une orientation renforcée par la diversification géostratégique, particulièrement marquée par l’accentuation des activités aux Etats-Unis. L’ajout d’une entité de galénique va clairement dans ce sens, avec des leviers opérationnels potentiels sur l’ensemble des spécialités, pharma et hors pharma, nutrition, etc.

La direction préparait une telle avancée depuis un moment déjà. En avril dernier, Lonza s’était approché de l’américain Catalent pour les mêmes raisons qui l’attirent aujourd’hui vers Capsugel. Voilà qui démontre aussi que Lonza a bel et bien acquis la taille critique pour opérer au plus haut niveau de l’industrie et à l’échelle globale. Une acquisition multimilliardaire confirmerait sa position de partenaire leader pour la grande pharma et le nutritionnel. L’étape est déterminante pour la croissance à long terme du groupe alors que l’activité est en pleine consolidation. page 4

