Frets secs en retrait et pétroliers en hausse

mardi, 13.12.2016

Les prix des transports de matières premières sèches ont baissé la semaine dernière alors que l’activité ralentissait avant les Fêtes. Les taux des pétroliers ont bien résisté.

Indice phare du marché, le Baltic Dry Index (BDI), qui fournit une estimation moyenne des tarifs pratiqués sur 20 routes de transport en vrac de matières sèches (minerais, charbon, métaux, céréales, etc.) a fini vendredi à 1088 points, à son plus bas depuis trois semaines et demie, contre 1198...