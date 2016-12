La complémentarité des modes de transport

mardi, 13.12.2016

Le FORTA contribue notamment au développement des infrastructures de transport en agglomération.

Le Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) est un outil intelligent, mesuré et responsable.

Il permettra de financer à la fois la colonne vertébrale de l’infrastructure des transports, les routes nationales, et des projets importants pour les agglomérations.

Le Touring Club Suisse (TCS) s’engage avec conviction pour cet important projet, notamment pour les raisons suivantes:

Le FORTA permet d’instaurer un fonds, comme pour le rail, afin de financer de manière durable l’achèvement, le maintien et le développement du réseau des routes nationales, avec davantage de souplesse qu’aujourd’hui.

Il permet d’ éliminer de manière ciblée les bouchons sur les tronçons d’autoroutes les plus chargés et de réaliser le contournement de Morges et le nouveau tronçon du Glatttal, nécessaires pour garantir la fonctionnalité de notre réseau d’autoroutes. La Confédération reprend aux cantons 400 km de routes importantes pour le réseau national et les intègre dans son réseau, avec pour objectif d’améliorer la liaison entre les zones périphériques et les centres urbains (nouvelles jonctions, contournements de villes).

Le FORTA contribue au développement des infrastructures de transport en agglomération, aussi bien au profit des transports publics, du transport individuel et de la mobilité douce.

Pour Peter Goetschi, président central du TCS, FORTA permettra de renforcer nos réseaux de transports et leur complémentarité. «La mobilité des Suisses sera améliorée. La population et les entreprises ont besoin d’infrastructures efficaces». – (Touring Club Suisse)