La Banque centrale européenne s’autonomise

mardi, 13.12.2016

La BCE a choisi d’enjamber les principales échéances électorales de 2017 en zone euro.

Mathilde Lemoine



Après les élections américaines, certains membres du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale sont intervenus pour affirmer que le programme du nouveau président des Etats-Unis pourrait engendrer une croissance et une inflation plus dynamique qu’anticipé jusqu’à maintenant. La Banque centrale européenne (BCE) n’en a cure et a étendu sa politique monétaire. L’enjeu est de déconnecter les taux européens et les taux américains et d’autonomiser ainsi les taux de la zone euro face aux vicissitudes américaines et britanniques.

En étendant son programme d’achat de titres jusqu’en décembre 2017, la Banque centrale européenne a choisi d’enjamber les principales échéances électorales de 2017 en zone euro. Par ailleurs, elle a insisté sur le fait que le montant de 60 milliards d’euros d’achat par mois à partir de mars après 80 milliards d’euros pouvait être à tout moment augmenté si besoin, en particulier dans le cas de «conditions financières incompatibles avec le retour vers un rythme d’inflation soutenable». Elle a aussi annoncé la possibilité nouvelle d’acheter des actifs ayant un rendement inférieur à -0.40% et une maturité inférieure à 2 ans (un an au minimum). Ainsi, le stock d’obligations allemandes éligibles a crû de 200 milliards d’euros environ. Par ailleurs, les obligations arrivant à échéance continueront d’être réinvesties.

Malgré la remontée de l’inflation, l’Eurosystème joue sur tous les tableaux. D’une part, il avait donné un signal clair de sa politique de taux en renforçant sa «forward guidance». Il avait précisé qu’il maintiendrait les taux au «niveau actuel ou plus bas sur une période prolongée, et bien au-delà de l’horizon fixé pour (les) achats nets d’actifs». D’autre part, il vient de réaffirmer sa capacité à juguler une hausse des rendements souverains. Enfin, la BCE continue en tant que superviseur de pousser les banques de la zone euro à sortir les créances douteuses de leurs bilans afin de réduire le plus possible les écarts de taux d’emprunt dans les différents pays de la zone et d’améliorer la transmission de sa politique.

Pour l’instant, la BCE n’a pas à rougir de son bilan. Les écarts entre les rendements souverains ont diminué comme les différences entre les taux d’emprunts des entreprises. Le crédit au secteur privé a redémarré.

Le crédit aux entreprises a cru de 2.1% en octobre et celui aux ménages de 1.8% mais les disparités au sein de la zone euro restent élevées. La pression qu’elle exerce sur le secteur financier conduit peu à peu à un nettoyage des bilans. Elle parie désormais sur une accélération de l’inflation pour réduire les taux d’intérêt réels et accompagner l’amélioration des perspectives d’activité en zone euro. Les PMI ont augmenté au mois de novembre à 53.9 pour atteindre un plus haut depuis près d’un an. Au total, le président de la BCE a évalué l’impact du Quantitative Easing (QE) à 1.3 point % de croissance supplémentaire en cumulé sur trois ans et de 1.5 point de % d’inflation supplémentaire.

Toutefois, le véritable enjeu désormais, est la déconnexion entre l’évolution des taux de la zone euro et celle des taux américains. D’une part, les économies des deux côtés de l’Atlantique ne sont pas du tout dans la même situation. L’écart entre le niveau d’activité et le niveau potentiel (output gap) en zone euro est encore négatif alors qu’il est positif aux Etats-Unis. D’autre part, le programme du nouveau président américain pourrait engendrer une croissance plus rapide que la croissance potentielle aux Etats-Unis, ce qui génèrerait des tensions inflationnistes et un durcissement marqué et non plus graduel de la politique monétaire. Enfin, les membres du FOMC ont multiplié les déclarations favorables au programme de Donald Trump en considérant qu’il pouvait avoir des effets positifs sur la croissance. Le Président de la Fed de New York a même laissé entendre que l’économie américaine pourrait supporter un dollar plus vigoureux. Mais l’économie européenne est trop fragile pour absorber une remontée des rendements souverains trop forte.

En augmentant la taille de son programme au-delà des attentes des investisseurs, la BCE crée les conditions d’une maitrise autonome de la courbe des taux de la zone euro. Elle se donne les moyens de ne pas être prisonnière des vicissitudes américaines et britanniques. A terme, elle devrait détenir une part bien plus importante du stock d’obligations souveraines, 25% selon nos calculs contre 23% pour la banque d’Angleterre (BoE) et 18% pour la Réserve Fédérale. Son bilan actuellement de 3 590 milliards d’euros sera de 4 450 milliards d’euros fin décembre 2017.

L’écart entre les taux de la zone euro et ceux des Etats-Unis pourrait être durablement plus élevé que dans le passé et l’euro pourrait rester un facteur de soutien de l’économie européenne plus important que ce qui est actuellement anticipé. Si l’autonomisation des taux de la zone euro se confirme, la Banque Nationale Suisse devra l’intégrer dans la conduite de sa politique monétaire.

Group Chief Economist, Edmond de Rothschild