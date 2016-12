Intéressante question de gouvernance

mardi, 13.12.2016

Ivo furrer. Le CEO depuis huit ans de Swiss Life Suisse va passer au conseil du concurrent direct Helvetia.

Après l’annonce par Swiss Life la semaine dernière d’un nouveau responsable des affaires suisses à partir du 1er avril en la personne de Markus Leigundgut, c’est son concurrent, le groupe Helvetia, qui a surpris hier en proposant l’entrée au Conseil d’administration d’Ivo Furrer (59 ans). Qui n’est autre que le CEO depuis huit ans de Swiss Life Suisse. Et membre de la direction du groupe d’assurance vie. Le passage de la direction d’un grand groupe au conseil d’un concurrent direct paraît inhabituel. Une chose est néanmoins certaine, le conseil du groupe Helvetia, présidé par Pierin Vincenz, se dote d’un spécialiste reconnu du marché suisse et du segment de la prévoyance et de l’assurance. «Y compris à l’étranger», a précisé le communiqué diffusé par Helvetia: groupe d’assurances lui aussi centré sur la Suisse, mais actif également dans le secteur non-vie. Cette nomination ravira les adeptes d’une gouvernance soucieuse d’éviter les conflits d’intérêts potentiels susceptibles, à leurs yeux, de résulter du passage du directoire au conseil d’administration d’une même entreprise. Dans le cadre de la nouvelle structure intégrée prévue à partir de janvier, Helvetia a en outre annoncé la nomination au Comité de direction d’Adrian Kollegger pour diriger l’activité Non-Vie en Suisse, ainsi que celle d’Achim Baumstark en tant que Chief Technology Officer.