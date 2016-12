Le retour de l’économie politique

mardi, 13.12.2016

Brexit, élection de Trump ou encore désaveu de Renzi apparaissent en premier lieu comme un rejet de l’abstraction.

Bruno Bertez



Il est temps, nous semble-t-il de mettre en perspective les évènements et les évolutions de ces derniers mois. Ils ont été riches et selon nous, «game changer» , ce qui veut dire qu’ils ont changé la donne. Le monde post vote Brexit, post Trump et post référendum italien n’est plus le même que celui que nous avons connu encore en 2015. En 2015 et 2016, nous avons eu des crises, des accidents très graves, nous avons frôlé la catastrophe, mais il ne s’agissait pas de ruptures, nous étions dans le domaine de la gestion à l’intérieur, nous disons bien à l’intérieur, du monde né en 2008, le monde de la gestion monétaire et financière de la crise.

Nous étions en quelque sorte dans la technique, dans les modèles, dans l’abstrait et ses signes. Nous étions dans ce que nous appelons les «invariants»: les élites pouvaient prévoir, anticiper et donc manipuler. Leurs schémas postulaient la stabilité des comportements de ce qui est le sous-jacent de la science économique, pervertie en dérivée des mathématiques, la stabilité des comportements humains.

Les trois évènements, vote Brexit, élection de Trump, désaveu de Renzi, marquent d’autant de pierres blanches, le retour de l’économie abstraite à l’économie politique. Les hommes, les sujets et les objets de l’économie font irruption dans le système. Ils s’imposent. C’est le grand retour de l’Homme dans l’Histoire. Finie la fin de l’Histoire! C’est cette Histoire, la grande Histoire qui se remet en branle sous nos yeux. Mais il faut d’abord regarder l’arbre qui cache la forêt.

Le monde va de surprises en surprises, de paradoxes en paradoxes. suite page 11