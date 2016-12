Le référendum, un paratonnerre

mardi, 13.12.2016

A l’exemple de l’Italie, les citoyens se servent des votes pour donner une leçon aux élites politiques.

Philippe G. Müller*



Il semblerait que les électeurs italiens aient voté le week-end dernier pour donner leur avis sur tout un tas de questions, sauf celle de savoir si la réforme du sénat proposée était ou non utile pour l’Italie. Des électeurs interrogés au hasard dans le cadre d’un reportage à la radio, alors qu’ils faisaient la queue devant un bureau de vote à Rome s’exclamaient: «Renzi doit partir» ou encore «Cela ne peut pas être pire qu’aujourd’hui, alors je vote non». L’issue du référendum n’était donc pas du tout surprenante.

Déjà, lors du vote historique des Britanniques sur le Brexit, il avait semblé que le fait de consulter les électeurs seulement une fois de temps en temps sur une question importante n’était pas nécessairement une bonne idée dans une démocratie représentative. Une dame âgée du centre de l’Angleterre avait dit au micro d’un journaliste: «Pour une fois dans ma vie que je peux donner mon avis sur une question si importante, je vais montrer à ces Messieurs de Londres ce que je pense d’eux!»

Les citoyens se servent ainsi de ces votes pour donner une leçon aux élites politiques. Le résultat qui en ressort est-il le meilleur et le plus rationnel pour l’électeur et donc pour le pays? On peut en douter. On doit en revanche saluer la démocratie directe en Suisse. Ici, les électeurs sont appelés à trancher chaque année sur plusieurs dizaines de propositions au niveau de la Confédération, des cantons et des communes.

Même si le nombre de votes pour des initiatives et des référendums paraît à certains un peu excessif et qu’on entend parfois dire que les électeurs sont trop sollicités, en général les décisions prises sont vraiment raisonnables. Le système de démocratie directe suisse a plusieurs avantages, dont on regrette toujours l’absence lors des votes importants en Europe.

Premièrement, il suscite un discours politique animé au sein de la population et avec les représentants du monde politique. Les électeurs se sentent pris au sérieux, impliqués dans le débat et, de ce fait, ils acceptent mieux les décisions qui sont prises.

Deuxièmement, cela réduit le risque que les citoyens profitent d’un référendum pour donner des leçons au pouvoir. La possibilité qui leur est donnée d’exprimer régulièrement leur volonté politique canalise ainsi le possible mécontentement mieux que s’il devait attendre plusieurs années avant que des élections parlementaires ou un référendum aient lieu. En tant qu’observateur neutre, on en vient donc à souhaiter un peu plus de démocratie «à la suisse» dans le monde. De manière un peu exagérée, on peut en conclure qu’il serait plus intelligent soit de réaliser en permanence de très nombreux référendums sur des questions spécialisées dans le cadre d’une démocratie directe, soit de n’en organiser aucun.

Mais les règles du jeu démocratique ne changeront pas si facilement, ni de sitôt. On attend donc avec impatience les élections présidentielles et parlementaires de l’année prochaine en Europe ainsi que les futurs référendums.

* économiste responsable pour la Suisse romande, Chief Investment Office d’UBS