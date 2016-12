Une protection devenue bien chère

lundi, 12.12.2016

Levi-Sergio Mutemba



Vaut-il toujours la peine de se protéger avec du franc suisse? Quelques semaines avant les élections présidentielles américaines,il était vanté pour son caractère asymétrique vis-à-vis du risque. C’est-à-dire sa tendance à s’apprécier de façon significative face la montée des risques. Et à se déprécier de façon très marginale lorsque ceux-ci se dissipent. Une monnaie forte par essence.

Analystes forex et stratèges recommandaient cette devise refuge, afin de prémunir les portefeuilles contre le risque d’une victoire du candidat républicain à la Maison-Blanche. Ironie du sort, le franc suisse a perdu plus de 3,5% contre le dollar depuis que Donald Trump a été élu. La paire persiste même à demeurer au-dessus de la parité (à environ 1,0200 franc).

Vis-à-vis de l’euro, le franc semble toutefois conserver son caractère asymétrique. Il est aussi fort que lors du vote sur le Brexit en juin dernier. Insensible à la progression de plus de 5%, depuis un mois, des marchés allemand (Dax) et français (Cac40). Les plus directement concernés par l’agenda politique européen en 2017.

Incarnant dans un premier temps un risque politique absolu, «Donald Trump» «Brexit» ou encore «référendum italien» sont devenus soit des opportunités soit des non-événements. Serait-ce aujourd’hui au tour du secteur bancaire italien et de la classe politique européenne de représenter le risque, sans en être un pour autant? Depuis trente jours, les marchés actions européens semblent le croire. Mais, pour le marché des changes, c’est plus grave et le franc monte. Qui a raison?

Ce qui semble acquis, c’est que l’environnement macro est globalement plus sain qu’en début d’année. Or le franc a toujours le plus grimpé lorsque le sentiment des investisseurs penchait nettement vers le pôle négatif. Ce n’est plus le cas. Ce qui signifie également que la Banque nationale suisse pourrait gérer le franc dans des conditions plus optimales. Des conditions qui devraient rendre plus efficaces ses tentatives visant à faire baisser sa propre monnaie.

En un mot, il semble moins évident aujourd’hui d’utiliser le franc dans le but se prémunir contre des risques qui tendent à se dissiper. Ou contre des risques qui, comme l’illustrent les récents événements politiques de 2016, font semblant d’en être.