Richemont: accord avec Unia sur le plan social

lundi, 12.12.2016

Unia, les représentants du personnel de Vacheron Constantin et Piaget et la direction de Richemont ont trouvé un accord concernant le plan social. Le groupe de luxe genevois a sensiblement amélioré ce dernier et le nombre des suppressions d’emplois, initialement prévu de 211 sur les sites de La...