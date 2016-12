Levée de fonds de 12 millions de dollars

lundi, 12.12.2016

QGel. Le spin off de l’EPF Lausanne se profile comme l’un des plus prometteurs de la Health Valley.

Elles sont une poignée en Suisse. Ces startups qui mènent avec succès des levées de fonds de plus de 10 millions de dollars. La société QGel, spin off de L’EPF Lausanne, vient de faire son entrée dans ce cercle restreint. Créée en 2009, l’entreprise a déjà fait ses preuves en termes scientifiques et commercial: ses recherches ont été saluées, elle a déjà bénéficié d’un investissement de plus de 8 millions et compte des majors de la pharma comme client, grâce à ses innovations dans les biomatériaux (L’Agefi du 18 mai). Cette levée de fonds supplémentaire grâce à de nouveaux investisseurs privés et à l’appui renouvelé des investisseurs historiques, vise à accélérer l’expansion de QGel, répondre à la demande de ses clients internationaux et élargir sa gamme de produits.

