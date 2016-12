Pénalisation extrême plutôt qu’avantages

lundi, 12.12.2016

Mariage. L’imposition des personnes physiques oblige les Vaudois à bien réfléchir avant de s’unir pour la vie.

Le débat sur la pénalisation du mariage est essentiellement mené à l’échelle fédérale. Le département fédéral des finances doit élaborer un message à ce sujet d’ici mars 2017, suite à l’initiative du PDC qui n’a été rejetée que de justesse. Plusieurs postulats et motions à ce sujet ont été soumis à la discussion également, celle de Pirmin Bischof lors de la session d’hiver en cours. L’objectif est notamment d’éliminer le traitement inégal des couples mariés dont les deux époux exercent une activité lucrative vis-à-vis des concubins. Les conséquences financières de pénalisations de ce genre se font cependant surtout ressentir au niveau cantonal. Grâce à la forme actuelle des déductions pour contribuables modestes, le canton de Vaud est le champion suisse dans ce domaine-là. Des célibataires ou concubins chacun bénéficiaires de celles-ci peuvent s’en voir privés lorsqu’ils se marient. Ce qui ne créerait pas d’injustice si des taux plus favorables et/ou des déductions forfaitaires étaient appliqués aux mariés et aux familles. Mais le quotient familial tel que calculé par Vaud est très loin de pouvoir compenser la différence. D’autres cantons arrivent pourtant à clairement favoriser le mariage.

