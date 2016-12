Mêmes causes, mêmes effets?

lundi, 12.12.2016

Chine-Iran . Il existe quelques parallèles frappants entre ces deux pays notamment lors de la période du Shah.

Jubin Goodarzi* Dominique Jolly**



La Chine et l’Iran sont deux pays très différents en termes de taille, de population, d’économie et de culture. Pourtant, il existe quelques parallèles frappants. Ce qui est remarquable, c’est combien l’histoire de l’Iran dans les dernières années du règne du Shah précédant la révolution de 1979 a des similitudes avec les tendances contemporaines et les développements en Chine.

Pour commencer, les deux pays ont (et ont toujours) des régimes autoritaires qui cherchent à empêcher la montée de la société civile et s’abstiennent de toute libéralisation politique et démocratisation. Dans l’Iran impérial, le Shah était un monarque absolu tandis qu’en Chine, le Parti communiste continue à jouir d’un monopole sur le pouvoir politique. En outre, comme l’Iran qui dépendait fortement des exportations de pétrole et a connu une croissance économique impressionnante dans les années 1970 avant la révolution, la Chine est dépendante de ses exportations et a connu une croissance rapide, quoique un peu moins depuis la crise financière de 2008. Le Shah d’Iran a propagé un nationalisme chauvin. Depuis que le président Xi Jinping est arrivé au pouvoir en 2013, il a concentré la majeure partie du pouvoir politique et militaire dans ses mains. Comme le Shah, il a essayé d’affirmer la domination chinoise en Asie du Sud-Est. Cela s’est manifesté par l’augmentation de la présence militaire dans la région et les revendications territoriales dans la mer de Chine méridionale et dans la mer de Chine orientale. De même que le Shah essayait de réduire l’impact des valeurs occidentales, en particulier en ce qui concerne le libéralisme et la liberté, Xi Jinping pousse actuellement à rétablir l’influence des valeurs communistes dans la société chinoise, par les médias, les instituts d’éducation et d’autres moyens.

La Chine est un pays avec une riche culture et une longue histoire. Par conséquent, elle devrait prêter attention au passé. Elle pourrait sans doute tirer des leçons sur ce qui pourrait aller mal, notamment à partir de cas comme celui de l’Iran où quelques revers ont suffi à conduire à l’effondrement de l’ancien régime. Ce qui rend le parallèle entre la Chine contemporaine et l’Iran des années 1970 intéressant est leur régime autocratique et certaines similitudes dans leurs tendances sociales et économiques. Dans le cas de l’Iran impérial, le taux de croissance économique a atteint 10% par an au cours des années 1970, entraînant une croissance rapide et l’industrialisation. L’urbanisation s’est accélérée au fur et à mesure que de plus en plus de gens venaient des zones rurales vers les villes en quête d’emploi. Alors que la modernisation et la consommation atteignaient des niveaux sans précédent, les attentes en matière d’amélioration continue se sont accrues au sein de la population. Toutefois, en 1977-1978, la croissance économique a ralenti. Le chômage a augmenté et les Iraniens sont devenus réticents. La situation dans les zones urbaines est devenue de plus en plus tendue à mesure que les inégalités se sont accentuées. Cependant, les individus n’avaient pas de place pour exprimer leurs griefs. Compte tenu du caractère autoritaire du régime du Shah, il n’existait pas de soupape institutionnelle de sécurité politique.

Tous ces développements ont ouvert la voie à l’éruption des troubles en 1978-1979 et finalement à la disparition de la monarchie iranienne. Pour beaucoup d’observateurs, la révolution iranienne a été une grande surprise. Néanmoins, il s’agissait d’un moment historique critique qui a non seulement eu un impact profond sur l’Iran, mais aussi sur la géopolitique de tout le Moyen-Orient au cours des quatre dernières décennies.

La Chine a fait des progrès impressionnants depuis 1978 en soustrayant quelque 600 millions de ses habitants à la pauvreté. Le gouvernement chinois a été en mesure de livrer plus que le peuple chinois n’a jamais attendu. Mais le gouvernement connaît maintenant de nombreux problèmes en raison du ralentissement de l’économie. Or, les attentes du peuple chinois ont continué de croître. La marge de manœuvre des autorités chinoises a diminué, car les attentes des individus ont dépassé les offres du gouvernement. Le récent accroissement de l’assertivité et de la belligérance de la Chine relativement à ses revendications territoriales de longue date et de ses problèmes concernant le Xinjiang, le Tibet et le Japon ont été des moyens d’apaiser la population et de détourner celle-ci des problèmes intérieurs. Le risque d’agitation sociale et politique ne peut pas être écarté.

En général, le gouvernement chinois a trois choix en termes politiques. Le premier est de perpétuer sa politique de longue date de monopolisation du pouvoir politique à son propre péril. Le second est de commencer le processus de libéralisation politique et la croissance de la société civile à mesure que le pays avance. Le troisième, similaire aux autres modèles asiatiques de l’Est à Taiwan, en Corée du Sud et à Singapour, est d’essayer de dominer le paysage politique en améliorant les performances et la responsabilité, tout en permettant la formation d’autres partis politiques qui reflètent les politiques Sentiments du peuple. Le temps nous dira quel choix Pékin fera et si ce sera le bon.

