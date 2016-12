Le contrat le plus important depuis 40 ans

lundi, 12.12.2016

Aviation. La compagnie nationale Iran Air et l’américain Boeing ont signé hier leur plus gros contrat, portant sur l’achat de 80 appareils destinés à remplacer une flotte iranienne vieillissante.

Iran Air et Boeing ont signé hier à Téhéran leur plus gros contrat depuis près de 40 ans, portant sur l’achat de 80 appareils destinés à remplacer une flotte iranienne vieillissante. Ce contrat, le plus important depuis la révolution islamique de 1979 en Iran, porte sur l’achat de 50 Boeing 737...