L’Unicef fête ses 70 ans

lundi, 12.12.2016

535 millions d’enfants vivent dans des pays touchés par des conflits ou des catastrophes naturelles.

Il y a 70 ans, le 11 décembre 1946, l’Unicef a été créée sous le nom de «United Nations International Children Emergency Fund» – comme fonds pour l’enfance et organisation d’aide d’urgence, afin de porter assistance aux enfants dans une Europe dévastée par la guerre. En sept décennies, l’Unicef a amélioré la vie d’innombrables enfants de toutes les parties du monde.

Aujourd’hui, l’Unicef doit faire face à des crises humanitaires et à des actes de violence à l’encontre des enfants dans une mesure sans précédent depuis sa création. 535 millions d’enfants – près d’un quart de tous les enfants - vivent aujourd’hui dans des pays touchés par des conflits ou des catastrophes naturelles.

Dans le monde, 28 millions d’enfants fuient la violence et la guerre. C’est pourquoi l’Unicef appelle à respecter les droits de l’enfant dans le monde entier ainsi qu’à aider les enfants qui ont dû fuir de chez eux et à se montrer solidaires avec eux.

«Prendre soin des enfants est une question de portée internationale et il s’agit d’y apporter une solution à l’échelon international, car l’espoir du monde est tourné vers la génération à venir.» Ces mots sont tirés de la déclaration fondatrice du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’Unicef, le 11 décembre 1946, lors de l’Assemblée générale de l’Onu Ils n’ont rien perdu de leur actualité.

Aujourd’hui, 535 millions d’enfants – presque un enfant sur quatre – vivent dans des pays touchés par des conflits ou des catastrophes naturelles. Souvent, ils n’ont alors aucun accès à des soins médicaux, à l’instruction scolaire, à une nourriture saine suffisante et à la protection.

Tel est le nouveau chiffre effrayant que l’Unicef publie à l’occasion de son 70e anniversaire. Ces 70 années ont été marquées par un travail inlassable dans les endroits les plus exposés et instables du monde, par une aide d’urgence indispensable à la survie et des programmes de développement à long terme en faveur des enfants dont la vie et l’avenir sont menacés par les conflits, les crises, la pauvreté, l’injustice et la discrimination. Au cours des 70 années passées, l’Unicef a fortement contribué à ce que les enfants soient plus nombreux que jamais à survivre, à aller à l’école et à être protégés contre l’exploitation.

La pensée fondatrice de l’action de l’Unicef reste la même: il y a de l’espoir si nous défendons les droits de chaque enfant à une enfance digne de ce nom - même si les conditions paraissent d’une difficulté insurmontable. 70 ans après sa création, l’Unicef appelle donc à respecter systématiquement et intégralement les droits de l’enfant, à apporter une aide accrue aux enfants en fuite et aux enfants dans les régions en crise et à faire preuve de solidarité à leur égard. Car les enfants réfugiés sont avant tout des enfants. – (Unicef)