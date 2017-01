Le marché automobile allemand, le plus grand en Europe, a enregistré en 2016 son plus haut niveau de ventes depuis 2009.

Le marché automobile allemand, le plus grand en Europe, a enregistré en 2016 son plus haut niveau de ventes depuis 2009 et sa deuxième meilleure performance depuis le début du millénaire, reflet de la bonne santé économique du pays. Les immatriculations de voitures neuves en Allemagne sont ressorties en décembre en hausse de...